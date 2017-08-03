Из-за аномальной жары в Луцке умерла женщина

03.08.2017 12:08

В Луцке из-за жары внезапно умерла пожилая женщина, которая находилась в троллейбусе. Эту информацию подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Луцка, сообщает УНН.

В полиции уточнили, что очевидцы сообщили о смерти пассажирки от жары 2 августа примерно в 19:00. Пассажиры рассказали, что в троллейбусе №15 женщина в возрасте 60 лет, внезапно упала на пол. Спасти ее не удалось.