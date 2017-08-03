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Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта

03.08.2017 22:28
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Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта

Алексей Дорошенко, эксперт аграрной отрасли, назвал продукты, которые будут дорожать и дешеветь в самое ближайшее время. Как передает replyua.net, об этом Дорошенко написал на своей странице в Фейсбуке. 

По его словам, в июле цены увеличились сразу на 11 продуктов из 23, считающихся социальными, и лидером по росту цен стала курятина. Дорошенко отметил, что стремительное подорожание наблюдается не только на мясо кур, но и на творог, говядину, сало, свинину, сливочное масло и вареную колбасу. «Цена на творог приближается к отметке в 100 гривен, и в конце сентября, возможно, ее уже пересечет. А стоимость свинины станет выше 100 гривен уже к середине августа. Но в целом август будет месяцем самых низких цен на овощи и фрукты», написал Дорошенко. 

По его словам, быстрее всего в августе цены будут снижаться на яйца, картофель, морковь, лук, гречку, свеклу, капусту. К примеру, капуста за несколько дней подешевела сразу на 8 гривен, морковь и свекла – на 3 гривны, яйца – на 2 гривны, а греча – на 1 гривну. 



Теги: Украина, Донбасс, подорожание, продукты
 
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