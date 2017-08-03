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Кабмин может еще раз повысить цены на алкогольную продукцию
Министерство экономического развития и торговли подготовило новый документ и внесло его на рассмотрение в Кабмин – согласно новому законопроекту, джин и ром подорожают на 4 процента, водка – на 8-11 процентов, вина и вермуты – на два процента, коньяк – на 3-6 процентов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «Наши гроши», сегодня, в четверг, этот документ будет рассматривать правительственный комитет. Это означает, что минимальная цена поллитровой бутылки водки должна подняться до 79,55 гривен, а трехзвездочного коньяка – до 119,46 гривен. При этом в документе отмечается, что размер минимальных цен на алкогольную продукцию не соответствует реальным затратам предприятий на производство и реализацию продукцию. Последний раз правительство поднимало минимальные цены на алкоголь в ноябре 2016 года.
После этого были повышены акцизы на водку на 20 процентов, на коньяк на 17,6 процентов, на крепленые вина на 12 процентов. В итоге последнее подорожание спиртных напитков было в начале весны текущего года. Ранее эксперты заявили, что алкоголь и табачная продукция в Украине продолжат дорожать, и через несколько лет цены на эту вредную продукцию будут доведены до европейских.
Теги: Донбасс, цена, повышение, Кабмин
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