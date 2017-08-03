Конфликт Порошенко с Аваковым: появился прогноз его развития

03.08.2017 20:58

Недавний скандал вокруг заместителя министра внутренних дел Вадима Троянаявляется иллюстрацией конфликта между окружением президента Петра Порошенко и самим министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом в комментарии Апострофу заявил политический эксперт Павел Бульдович.

По его словам, Троян был выбран лишь средством атаки на министра.

"Сам Троян не представляет собой какой-то значимой политической фигуры, в бизнесе он также не был особенно задействован, поэтому очевидно, ниточка ведет непосредственно к Авакову. Президент не может выходить на какие-то крупные фигуры, он не может непосредственно давить на Авакова, поэтому используются люди из его окружения для дискредитации…" - сказал он.

Эксперт добавил, что часто конфликты на высоком уровне проявляются именно таким образом.

"Сам президент не часто конфликтует в публичном пространстве, на уровне министерств, министров, конфликтуют представители его среды, например, по линии (нардеп, первый заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде Игорь) Кононенко – (министр инфраструктуры Владимир) Омелян, окружение (премьер-министра Владимира) Гройсмана с тем же Кононенко, а также (нардепом от БПП Александром) Грановским", - уточнил он.

Вместе с тем, Бульдович считает, что президент продолжит оказывать давление на министра внутренних дел.

Источник: http://from-ua.com