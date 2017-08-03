Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Медосмотр и прививки: какие сюрпризы готовит новый Трудовой кодекс

03.08.2017 08:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медосмотр и прививки: какие сюрпризы готовит новый Трудовой кодекс

Украинцев ждут некоторые изменения на работе. Власти собираются внести изменения в трудовое законодательство, в частности изменить систему увольнения и отстранение работников.

Об этом сообщает Politeka.

Согласно новой редакции в перечень причин отстранения от работы предлагают внести категории работников, которые находились в контакте с инфекционными больными, например в пик эпидемий. В этот список могут войти также сотрудники, которые отказываются от медицинских осмотров и вакцинации, если это является требованием учреждения.

Также отстранить могут работников, которые своими действиями могут угрожать жизни или здоровью детей либо препятствуют нормальной работе юридических лиц.

В то время, обновленный Трудовой кодекс предусматривает частичную или полную выплату зарплаты сотрудникам, которых отстранили.

Работодатель сможет отстранить сотрудника без выплаты средств в случае, если работник нарушает требования охраны и не соблюдает введенных правил индивидуальной или коллективной защиты.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, прививка, медосмотр, Трудовой кодекс
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх