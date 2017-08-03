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Медведчук рассказал, как антироссийские санкции США скажутся на Украине
Украина в скором времени ощутит на себе «эффект санкционного бумеранга», став разменной монетой в геополитической игре США, прогнозирует Виктор Медведчук.
По мнению политика, подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта «Противодействие противникам Америки через санкции» отбрасывает российско-американские отношения на несколько десятилетий назад ― к эпохе «железного занавеса».
«Тот факт, что вопрос о введении новых антироссийских санкций решался на фоне звучавших из Вашингтона заявлений о необходимости предоставления Киеву летального оружия, свидетельствует ― в США не исключают (а определенные политики даже поддерживают) силовой вариант решения конфликта в Украине», — считает политик.
Для сторонников дипломатического пути урегулирования ситуации на Донбассе это — крайне опасный сигнал, уверен лидер «Украинского выбора».
«Скажу больше: поддержка силового сценария со стороны США автоматически означает усилений позиций «партии войны» в Украине. И это происходит уже сейчас. Заявления одного из штатных глашатаев «партии войны» о том, что «мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут» (замечу, речь идет только об освобождении территории, люди ― граждане Украины, живущие на Донбассе, ― во внимание не принимаются), свидетельствуют об активизации непримиримых противников Минских соглашений. По сути, это ставит крест на планах по реинтеграции Донбасса и дает карт-бланш адептам «войны до победного конца», — уверен он. В.Медведчук считает, что США продемонстрировали России, Европе и всему миру свое намерение игнорировать любые другие точки зрения по поводу урегулирования конфликта на Донбассе.
«Геополитические интересы Соединенных Штатов волюнтаристски навязываются всем. Но Европа с таким положением дел мириться не намерена. Мы уже услышали немало крайне жестких заявлений европейцев в отношении экстратерриториального эффекта санкций США. Безусловно, в ЕС опасаются, что антироссийские заградительные меры скажутся на европейской экономике. Но, и это следует признать, они ослабят политическое влияние Франции и Германии (участников «нормандской четверки») на Украину», — уверен лидер «Украинского выбора».
В такой ситуации, по мнению В.Медведчука, уже сейчас можно спрогнозировать ухудшение отношений между Киевом и Брюсселем.
«Украина в скором времени ощутит на себе «эффект санкционного бумеранга», став разменной монетой в геополитической игре США, стремящихся к мировому господству, ведь главная цель санкций ― не поддержка правительства Украины «в восстановлении его суверенной и территориальной целостности», а, как определено в названии самого закона ― «противодействие противникам Америки», — напомнил политик.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, санкции
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