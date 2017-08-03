Может случиться с каждым: у семьи забрали детей без решения суда

03.08.2017 13:58

На днях в Житомире завершилась резонансная история с семьей родноверов, у которых сельские власти отобрали троих детей

У Елены Батеньковой и Дмитрия Шевелюка из села Буки около месяца назад отобрали детей: 11-летнюю Богдану, 6-летнюю Ангелину и 4-летнего Льва. Их поместили в областной центр социально-психологической реабилитации для детей «Солнечный дом» на четыре месяца. Причиной, как указано в распоряжении, стала «постоянная угроза их жизни и здоровью».

Семья язычников поселилась в Буках пять лет назад, и с тех пор, жалуются местные жители, голодные дети стучатся к ним в дома и просят есть. Именно это, как рассказывала главы Тетеревской сельрады Житомирской области Валентина Ильницкая, и вынудило ее пойти на беспрецедентный шаг и забрать детей.

«Мама сказала, что детей в детсад не сдаст, потому что их там неправильно кормят, у них особое питание, хотя старшая девочка приходит в школу, чтобы наесться там. Я ей дала шанс на четыре месяца, чтобы она исправилась. Мы живем в обществе и должны воспитывать так, как общество диктует, а не так, как мама хочет», — говорила глава сельрады.

Под особым образом жизни имеется в виду то, что семья исповедует культуру язычников-родноверов, в питании придерживается вегетарианства. Детям не дают мяса, яиц, молока, а только овощи, зелень, фрукты, редко — бездрожжевой хлеб, еще реже — шоколад. Дмитрий-Светозар — 40-летний военный пенсионер, занимается целительством и йогой. 39-летняя Елена-Светозара имеет красный диплом педагога, но по специальности не работает, а мастерит обереги и воспитывает троих детей. Пара считает: сельские власти своим поступком хотят показать им, что инакомыслия на своей территории не допустят.

Детей забрали без решения суда, и житомирский суд должен был либо придать законности распоряжению Ильницкой, либо отменить его. Однако рано утром этот же суд рассмотрел встречный иск отца детей Дмитрия Шевелюка к Тетеревской сельраде и признал распоряжение Ильницкой «незаконным актом правового индивидуального действия». А детей постановил вернуть родителям.

Но возвращали детей в семью вовсе не так быстро, как отбирали. Руководитель социальной службы по делам детей Тетеревской сельской рады Мария Присяжнюк задержку с возвращением детей в семью объясняет так: «Я считаю, что кто-то хорошо заплатил за это решение, оно неправомерное».

«Мы имеем претензии не к тому, что они сыроеды, а к тому, что родители уклоняются от исполнения родительских обязанностей. К нам стали очень часто поступать жалобы от соседей, сельского старосты о том, что родители закрывают детей в доме без наблюдения взрослых. Сами ходят в фитнес-центр, йогой занимаются. А дети вылезают через окна, ходят по улицам и просят есть, просят денег», — рассказала чиновница.

При этом относительно медицинских выводов о том, что образ жизни и воспитание Батеньковых пагубно сказываются на их детях, Присяжнюк отвечает, что детей никто не обследовал: мол, у них нет медкарточек и прививок, и тут же спешит закончить разговор.

Понимая, что без распоряжения областной службы по делам детей малышей не отпустят, часть активистов едут туда. Представители общественных организаций набиваются в кабинет замначальника облслужбы Натальи Пилипчук. Но Наталья Сергеевна всю ответственность за произошедшее перекладывает на представителей Тетеревской сельрады: мол, «мы детей от родителей не забирали и в центр не определяли, а значит, и забрать их оттуда не можем». Впрочем, в распоряжении «Вестей» есть документ, где четко указано, что детей в ЦСПР направляла именно областная служба.

Отметим, после длительной перепалки с активистами староста Тетеревской сельрады признал, что, может быть, они и правда «погорячились» с этой семьей и акт, возможно, был составлен при обстоятельствах, которые не совсем соответствуют закону.

Светозара и Дмитрий все же добились возражения детей, которых выводили из центра под дружные аплодисменты. Все пятеро выглядели счастливыми. «Ура! Мы будем спать дома!» — сказала Ангелина.

Стоит отметить, что нарушений, которые допустили должностные лица в этом деле, у адвоката семьи Виктории Кашаповой собралась целая папка. Есть и документальные подтверждения того, что местные власти намеренно «фабриковали» дело. В частности, акт обследования условий проживания семьи, где сотрудница Тетеревской службы по делам детей Наталья Изнаирская указывает, что «у детей есть отдельная комната для занятий», отдельные кровати, игрушки, книги. А спустя некоторое время опекунский совет заслушал показания Изнаирской и в протоколе заседания указал, что у детей «нет книг и игрушек».

Опираясь на указанные нарушения, адвокат обратилась в суд о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Тетеревской сельрады.

Заседание перенесено на 25 сентября. И если местные чиновники не сумеют доказать, что пребывание детей с родителями опасно для их жизни и здоровья, то им придется ответить за неправомерные действия.

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Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Вести».