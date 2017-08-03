- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта22:28
- Новый Трудовой кодекс разрешит массовые увольнения22:00
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ21:25
- Синоптик: готовьтесь к новым температурным рекордам21:15
- Конфликт Порошенко с Аваковым: появился прогноз его развития20:58
- У Криму блокуються українські ресурси новин20:45
- США перешли красную линию: произошла смена правил в войне на Донбассе20:00
- ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН19:49
- Желающие получить субсидию добавили головной боли Кабмину18:46
- Супрун анонсувала кадрові зміни в МОЗ18:30
Может случиться с каждым: у семьи забрали детей без решения суда
На днях в Житомире завершилась резонансная история с семьей родноверов, у которых сельские власти отобрали троих детей
У Елены Батеньковой и Дмитрия Шевелюка из села Буки около месяца назад отобрали детей: 11-летнюю Богдану, 6-летнюю Ангелину и 4-летнего Льва. Их поместили в областной центр социально-психологической реабилитации для детей «Солнечный дом» на четыре месяца. Причиной, как указано в распоряжении, стала «постоянная угроза их жизни и здоровью».
Семья язычников поселилась в Буках пять лет назад, и с тех пор, жалуются местные жители, голодные дети стучатся к ним в дома и просят есть. Именно это, как рассказывала главы Тетеревской сельрады Житомирской области Валентина Ильницкая, и вынудило ее пойти на беспрецедентный шаг и забрать детей.
«Мама сказала, что детей в детсад не сдаст, потому что их там неправильно кормят, у них особое питание, хотя старшая девочка приходит в школу, чтобы наесться там. Я ей дала шанс на четыре месяца, чтобы она исправилась. Мы живем в обществе и должны воспитывать так, как общество диктует, а не так, как мама хочет», — говорила глава сельрады.
Под особым образом жизни имеется в виду то, что семья исповедует культуру язычников-родноверов, в питании придерживается вегетарианства. Детям не дают мяса, яиц, молока, а только овощи, зелень, фрукты, редко — бездрожжевой хлеб, еще реже — шоколад. Дмитрий-Светозар — 40-летний военный пенсионер, занимается целительством и йогой. 39-летняя Елена-Светозара имеет красный диплом педагога, но по специальности не работает, а мастерит обереги и воспитывает троих детей. Пара считает: сельские власти своим поступком хотят показать им, что инакомыслия на своей территории не допустят.
Детей забрали без решения суда, и житомирский суд должен был либо придать законности распоряжению Ильницкой, либо отменить его. Однако рано утром этот же суд рассмотрел встречный иск отца детей Дмитрия Шевелюка к Тетеревской сельраде и признал распоряжение Ильницкой «незаконным актом правового индивидуального действия». А детей постановил вернуть родителям.
Но возвращали детей в семью вовсе не так быстро, как отбирали. Руководитель социальной службы по делам детей Тетеревской сельской рады Мария Присяжнюк задержку с возвращением детей в семью объясняет так: «Я считаю, что кто-то хорошо заплатил за это решение, оно неправомерное».
«Мы имеем претензии не к тому, что они сыроеды, а к тому, что родители уклоняются от исполнения родительских обязанностей. К нам стали очень часто поступать жалобы от соседей, сельского старосты о том, что родители закрывают детей в доме без наблюдения взрослых. Сами ходят в фитнес-центр, йогой занимаются. А дети вылезают через окна, ходят по улицам и просят есть, просят денег», — рассказала чиновница.
При этом относительно медицинских выводов о том, что образ жизни и воспитание Батеньковых пагубно сказываются на их детях, Присяжнюк отвечает, что детей никто не обследовал: мол, у них нет медкарточек и прививок, и тут же спешит закончить разговор.
Понимая, что без распоряжения областной службы по делам детей малышей не отпустят, часть активистов едут туда. Представители общественных организаций набиваются в кабинет замначальника облслужбы Натальи Пилипчук. Но Наталья Сергеевна всю ответственность за произошедшее перекладывает на представителей Тетеревской сельрады: мол, «мы детей от родителей не забирали и в центр не определяли, а значит, и забрать их оттуда не можем». Впрочем, в распоряжении «Вестей» есть документ, где четко указано, что детей в ЦСПР направляла именно областная служба.
Отметим, после длительной перепалки с активистами староста Тетеревской сельрады признал, что, может быть, они и правда «погорячились» с этой семьей и акт, возможно, был составлен при обстоятельствах, которые не совсем соответствуют закону.
Светозара и Дмитрий все же добились возражения детей, которых выводили из центра под дружные аплодисменты. Все пятеро выглядели счастливыми. «Ура! Мы будем спать дома!» — сказала Ангелина.
Стоит отметить, что нарушений, которые допустили должностные лица в этом деле, у адвоката семьи Виктории Кашаповой собралась целая папка. Есть и документальные подтверждения того, что местные власти намеренно «фабриковали» дело. В частности, акт обследования условий проживания семьи, где сотрудница Тетеревской службы по делам детей Наталья Изнаирская указывает, что «у детей есть отдельная комната для занятий», отдельные кровати, игрушки, книги. А спустя некоторое время опекунский совет заслушал показания Изнаирской и в протоколе заседания указал, что у детей «нет книг и игрушек».
Опираясь на указанные нарушения, адвокат обратилась в суд о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Тетеревской сельрады.
Заседание перенесено на 25 сентября. И если местные чиновники не сумеют доказать, что пребывание детей с родителями опасно для их жизни и здоровья, то им придется ответить за неправомерные действия.
Напомним, что в Киеве мать с ребенком в коляске не пустили на выставку.
Как сообщалось, в американском штате Аризона страшной смертью погиб годовалый ребенок, которого в машине оставил отец и просто забыл о ней. Когда он вернулся через несколько часов, малыш уже был мертв. Врачи, прибывшие на место не смогли спасти ребенка.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Вести».
Теги: Донбасс, Житомир, дети, суд
- Ужасы Донбасса: боевики вербуют детей и используют как "живой щит"
- В Мариуполе юные автомобилисты погоняли на мини-багги
- Губернатор Донетчины требует дать каждому ребенку по полтора кило яблок
- Олега Тягнибока возмутили донецкие газеты
- Советы психолога: пусть кризис прогнется под вас!
- Наших малышей будут лечить, как в Италии
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ21:25
- ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН19:49
- Жебривский пообещал сделать Донецкую область самой чистой в Украине17:50
- СБУ поймала информаторов боевиков в зоне АТО16:38
- Вступительная кампания-2017: Более двух тысяч человек с оккупированных территорий рвутся в украинские вузы13:49
- 18 человек из «обменного списка ДНР» не горят желанием возвращаться на Донбасс13:20
- ХЛЕБОЗАВОД В ДРУЖКОВКЕ ЗА ДОЛГИ ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ13:09
- КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КОНФЛИКТ НА ДОНБАССЕ12:15
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- ПЕРЕСЕЧЬ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА АВТО СТАЛО ПРОБЛЕМАТИЧНЕЕ11:45
- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта22:28
- Новый Трудовой кодекс разрешит массовые увольнения22:00
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ21:25
- Синоптик: готовьтесь к новым температурным рекордам21:15
- Конфликт Порошенко с Аваковым: появился прогноз его развития20:58
- У Криму блокуються українські ресурси новин20:45
- Ученые бьют тревогу: человечество ждет «слепая» угроза20:15
- США перешли красную линию: произошла смена правил в войне на Донбассе20:00
- ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН19:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- 10 причин перестать пить кофе по утрам16:18
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- Три напої від болю у горлі09:20
- День Национальной полиции Украины: Правоохранители - на переднем крае09:12
- Как вымести из дома негатив и болезни08:45
- Яка користь організму від персиків?08:20
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- "На Светлодарской дуге завершился очень тяжелый бой — на оккупированный Донбасс из России на позиции заехало новое "мясо"", — Мысягин
- "Будем сепарам делать "подарки" и уничтожать символы предателей и трусов! Они показали свою беспомощность. Слава Украине!" - украинские партизаны предупредили террористов "ЛНР"
- "Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко