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Настал самый адский день: что будет с погодой
Сегодня, 3 августа, в Украине сохранится сухая и жаркая погода, а температура днем поднимется еще на несколько градусов
При этом ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
В Киеве солнечно и без осадков. Температура 35-37 градусов.
Во Львове жарко и без осадков. Температура 33-35 градусов.
В Днепре день будет солнечным и очень жарким. Температура 36-38 градусов.
В Одессе будет царить сухая и жаркая погода. Температура около 35 градусов.
В Харькове четверг будет сухим и жарким. Температура 34-36 градусов.
В Карпатах без осадков. Температура 24-29 градусов.
Отметим, в ночь на 4 августа по северной части Украины могут пройти небольшие кратковременные дожди. 6 и 7 августа в западных и северных областях жара спадет до 26-29 градусов. Более существенное ослабление жары в западных, северных и центральных регионах ожидается с 10 августа.
Как писала Politeka, ранее синоптик Наталья Диденко дала советы как бороться с жарой украинцам.
Напомним, в Луцке на остановке на проспекте Соборности внезапно стало плохо пожилой женщине, которая находилась в троллейбусе. Женщина умерла от жары.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, погода, жара
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