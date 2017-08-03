Порошенко хочет уволить Гройсмана: что мешает

03.08.2017 08:10

Президент Петр Порошенко хотел бы отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, но для этого нет голосов

Об этом заявил лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

По его словам, между лидерами странами существует конфликт, который является «бурным, активным и круглосуточным».

«Просто на широкое обсуждение это не выносится, как выносился при Яценюке. Это была же ненависть полная. Только когда прорвало: «Кролик, беги», «Сеня, беги», когда увешали бордами всю страну, тогда многие пришли к пониманию, кто не знал об этой кухне», — отметил экс-министр.

Гриценко утверждает, что Порошенко «не может с людьми нормально работать».

«Он не может делегировать, а хочет контролировать все сам, включая «потоки». Поэтому, когда он думал, что поставил своего — Гройсмана, то наступил где-то момент, когда и Гройсману это все надоело», — пояснил он.

Поэтому в Украине, отмечает политик, так много неназначенных на должности, поскольку Порошенко хочет поставить своего человека, а Гройсман – нет, и потому ставит исполняющего обязанности.

«Для страны это плохо, так как не соответствует человек, который на определенный период стратегически назначен и должен осуществлять руководство. Хотел бы Порошенко снять Гройсмана? Да еще позавчера. Просто нет голосов. Найдутся голоса осенью? Это зависит от «расписания». Сейчас ситуативно Гройсман играет с Яценюком, они дружно, вместе», — заявил Гриценко.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Zik