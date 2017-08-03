Порошенко: эти санкции будет действовать до полного освобождения украинской земли

03.08.2017 09:55

Петр Порошенко, президент Украины, прокомментировал подписание документа об ужесточении антироссийских санкций, отметив, что они будут в силе до тех пор, пока украинская земля не освободится полностью. Как информирует replyua.net, глава государства прокомментировал ужесточение санкций против России на своей странице в Фейсбуке.



«Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, президент Дональд Трампподписал. Санкции касаются, в том числе, и политизированного проекта Северный поток-2», подчеркнул Петр Порошенко. По его словам, ограничения будут действовать до полного освобождения украинских земель от России, и действия Вашингтона еще раз подтверждают то, что отношения США и Украины движутся в правильном направлении.



Напомним, что накануне, 2 августа, Дональд Трамп подписал документ о введении новых ограничительных мер против России. Многие эксперты уже назвали этот день началом новой холодной войны между Россией и США, отметив, что санкции США не снимут в течение нескольких десятилетий.