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Программист рассказал о тотальной слежке за каждым пользователем «ВКонтакте»
Программист расследовал шпионство во «ВКонтакте«
В рунете случился скандал вокруг «ВКонтакте», после того, как российский программист Владислав Велюга опубликовал результаты исследования, в рамках которого обнаружил, что социальная сеть необыкновенно пристально изучает своих пользователей в сети. Велюгу насторожили масштабы собираемых сведений о пользователях «ВКонтакте» и неочевидность их применения, а также тот факт, что все эти данные соцсеть передает материнскому холдингу Mail.ru.
Представители «ВКонтакте» и Mail.ru пояснили, что действительно собирают много информации о пользователях, но в этом нет ничего необычного. Однако в комментариях к записи Велюги многие пользователи возмутились.
Это первое подобное расследование, которое вышло в паблик, и сейчас активно обсуждается в сети. Владислав отмечает, что примерно два года назад проводил аналогичные изыскания, но ничего подозрительного не заметил. Однако с недавних пор соцсеть начала передавать на сервер данные буквально о каждом действии пользователя. Данных так много, что это можно назвать слежкой, отмечает программист. Необходимость сбора многих из них Владислав затрудняется объяснить.
«Вконтакте интересует»:
- Информация об устройстве: марка и модель смартфона, версия ОС, MAC-адрес устройства, IMEI, язык, часовой пояс, включенность Bluetooth и т.д.
- Информация о соединении и его типе: Wi-Fi/мобильная связь, состояние сети, название точки доступа, к которой подключено устройство, а также другие точки доступа, которые находятся в зоне досягаемости, их сигнал в dB, MAC-адреса.
- Информация про оператора: его название, CID (Cell ID или «идентификатор соты», параметр, который присваивается оператором каждому сектору каждой базовой станции, и служит для его идентификации), LAC (Local Area Code — код локальной зоны. Фактически, «Вконтакте» знает Ваше местоположение с точностью в десятки метров.
- Серийные номера SIM-карт.
- Список пользовательских приложений, установленных на устройстве.
- Списки электронных адресов, ID «Одноклассников», «ВКонтакте», ICQ и других
- В разделе «видеозаписи» с периодичностью 10-20 секунд передается информация о таких событиях, как включение/выключение звука, переход и выход в/из полноэкранного режима, текущая позиция просмотра видео.
Вся эта информация отправляется не только на сервера «ВКонтакте», но также myTracker от Mail.ru и MailRu LibVerify, которые с недавних пор включены в официальную версию клиента 4.12.1 для Android. Напомним, холдингом Mail.ru владеет приближенный к президенту РФ олигарх Алишер Усманов. О коррупции Усманова детально рассказал российский оппозиционер Алексей Навальный.
В руководстве соцсети ответили, что данные собираются для «правильной работы приложения», а в Mail.ru заверили, что все данные, которые поступают от соцсети «шифруются и никем не могут быть прочитаны».
Напомним, 16 мая глава государства Петр Порошенко запретил ряд российских сайтов, в том числе соцсети «ВКонтакте» и «Однокласники».
Как ранее сообщала Politeka, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала шаг, который должен следовать за запретом в Украине российских соцсетей.
Также, стало известно, сколько украинцев одобрили президентский запрет на российские социальные сети.
Ранее в СБУ заявили, что для управления доменными именами используются почтовые сервисы санкционных российских компаний Яндекс и Mail.ru.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на AIN.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, социальная сеть, слежка, ВКонтакте
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