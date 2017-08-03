- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта22:28
- Новый Трудовой кодекс разрешит массовые увольнения22:00
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ21:25
- Синоптик: готовьтесь к новым температурным рекордам21:15
- Конфликт Порошенко с Аваковым: появился прогноз его развития20:58
- У Криму блокуються українські ресурси новин20:45
- США перешли красную линию: произошла смена правил в войне на Донбассе20:00
- ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН19:49
- Желающие получить субсидию добавили головной боли Кабмину18:46
- Супрун анонсувала кадрові зміни в МОЗ18:30
Синоптик сообщила, когда невыносимая жара начнет спадать в Украине
Очень жаркая погода на всей территории Украины будет сохраняться и завтра, 4 августа, однако дожди кратковременного характера не исключаются в Киеве и северных регионах страны.
Об этом передает replyua.net со ссылкой на информацию синоптика Натальи Диденко в соцсети Facebook. Эксперт предупредила, что на протяжение суток столбики термометра прогреются до +32 - +37 градусов. Более прохладно будет Карпатах – до +23 - +29 градусов. Что касается ночных температур, то они зафиксируются на отметке +18 - +26 градусов.
«Будет сухая и солнечная погода, и только в ночные и утренние часы есть вероятность локальных дождей в северной части Украины в сопровождении гроз, или же просто увеличится облачность», - написала синоптик. Что касается Киева, то в столице в течение ближайшей ночи и завтра утром не исключается облачность и кратковременные дожди. Однако днем будет очень жарко, в пределах +32 - +35 градусов.
«Говоря о первых вспышках надежды на то, что диктатура жары прекратится , то придется подождать до шестого или седьмого августа, а на юге и востоке – до десятого-одиннадцатого августа», - напомнила синоптик.
Теги: Украина, Донбасс, погода, жара
- 11 сентября в Украине сохранится сухая и теплая погода, только на западе будет дождливо
- Прогноз погоды на 13 октября: днем до 10 градусов тепла, дожди ожидаются в западных и южных регионах
- Прогноз погоды на 16 октября: сухо и морозно
- На Черном море поднимутся четырехметровые волны
- Погода в Украине 9 августа: солнечно, без осадков
- Спикер Верховной Рады подал в отставку
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ21:25
- ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН19:49
- Жебривский пообещал сделать Донецкую область самой чистой в Украине17:50
- СБУ поймала информаторов боевиков в зоне АТО16:38
- Вступительная кампания-2017: Более двух тысяч человек с оккупированных территорий рвутся в украинские вузы13:49
- 18 человек из «обменного списка ДНР» не горят желанием возвращаться на Донбасс13:20
- ХЛЕБОЗАВОД В ДРУЖКОВКЕ ЗА ДОЛГИ ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ13:09
- КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КОНФЛИКТ НА ДОНБАССЕ12:15
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- ПЕРЕСЕЧЬ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА АВТО СТАЛО ПРОБЛЕМАТИЧНЕЕ11:45
- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта22:28
- Новый Трудовой кодекс разрешит массовые увольнения22:00
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ21:25
- Синоптик: готовьтесь к новым температурным рекордам21:15
- Конфликт Порошенко с Аваковым: появился прогноз его развития20:58
- У Криму блокуються українські ресурси новин20:45
- Ученые бьют тревогу: человечество ждет «слепая» угроза20:15
- США перешли красную линию: произошла смена правил в войне на Донбассе20:00
- ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН19:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- 10 причин перестать пить кофе по утрам16:18
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- Три напої від болю у горлі09:20
- День Национальной полиции Украины: Правоохранители - на переднем крае09:12
- Как вымести из дома негатив и болезни08:45
- Яка користь організму від персиків?08:20
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- "На Светлодарской дуге завершился очень тяжелый бой — на оккупированный Донбасс из России на позиции заехало новое "мясо"", — Мысягин
- "Будем сепарам делать "подарки" и уничтожать символы предателей и трусов! Они показали свою беспомощность. Слава Украине!" - украинские партизаны предупредили террористов "ЛНР"
- "Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко