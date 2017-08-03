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США перешли красную линию: произошла смена правил в войне на Донбассе

03.08.2017 20:00
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США перешли красную линию: произошла смена правил в войне на Донбассе

США решили принудить Россию к миру на Донбассе

 

США решили принудить Россию к миру на Донбассе, и сигналом к этому стала информация в СМИ о скорой передаче Украине комплексов Javelin.

Об это политолог и военный эксперт Алекссей Арестович написал в своей колонке для "Апострофа".

По его словам, передача вооружений Украине станет международным прецедентом.

"Это означает поддержку – сигнал и нам, и Европе, и сигнал России, что никто этого так не оставит – американцы перешли красную линию, которую не переходили четыре года. Это значит, что они не боятся эскалации конфликта и готовы при попытке эскалации со стороны России бить больно по военным РФ руками украинских солдат, но с помощью американского оружия", - объясняет Арестович.

В ответ, по мнению эксперта, Россия только будет возмущаться и скажет, что США действуют конструктивно, не соответствуя минскому процессу.

"Попытаются пару раз пострелять на фронте. Вот и все. Мы им этими Javelin отобьем ей все желание и покажем, что правила игры изменились. Эта ситуация называется - "оружие, меняющее правила игры". Зачем американцам менять ситуацию на поле боя? Они хотят принудить Россию к началу мирных переговоров. А сделать это можно, только повысив цену за попытки продолжать боевые действия. Они все способы перепробовали, уговаривали как могли, сейчас начинается новая холодная война, видно, что США это все надоело", - подчеркну Арестович.
Источник: http://from-ua.com 


Теги: Украина, США, Донбасс, война
 
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