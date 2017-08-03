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ТАЙНЫ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИВАТБАНКА
Громкий уход из Приватбанка Виктории Страховой примечателен благодаря ее дальнейшему поведению. В течение нескольких дней экс-секретарь поведала миру некоторые подробности национализации банка в своем Facebook. Посты привлекли к себе много внимания, вызвав определенный резонанс в среде финансистов. Приводим ниже подробности перехода банка в госсобственность, которая стоила государству более ста миллиардов гривен.
1. Национализации могло и не быть, если бы не провокации Коломойского
Страхова сообщает, что национализация Приватбанка произошла по согласованию международных институций, а не просто по инициативе кого-то одного в Украине. Еще ранее заместитель главы МВФ удивлялся, каким образом 50% расчетной системы могут находится в руках человека, угрожающего батальонами.
2. Кредитование находилось в рискованной позиции
По словам Виктории, серьезные потенциальные кризисы могли выбить почву, «банк мог начать неконтролируемо валиться». Были и другие пути решения, кроме национализации, например, позволить Приватбанку продолжить работу по старым моделям, или дать время перестроиться. Но в банке менялась система надзора под руководством Александра Писарука, она стала более жесткой. Поэтому никто не верил в то, что Коломойский будет перестраивать свою работу. В связи с чем, было принято решение о передачи банка в госсобственность.
3. Нестабильная работа терминалов в апреле 2016 была устроена намеренно
Летом 2016 началась активная проработка плана национализации Приватбанка. И его представители пытались договориться с МВФ об отмене этого. Однако не вышло.
Как считает Страхова, когда в апреле прошлого года терминалы перестали работать, это могло означать посыл руководства Приватбанка к государству: «без их физического участия войти в банк невозможно».
4. За bail-in возможно придется в будущем заплатить
Виктория говорит, что бейл-ины признала третьи страны. Есть большая вероятность, что держатели еврооблигаций выиграют суд. Касательно евробондов тоже есть сложности: необходимо согласовать этот вопрос с Англией, но вряд ли после Brexit страна пожертвует своей репутацией.
Другие подробности национализации крупнейшего банка в следующей части.
Теги: Украина, Донбасс, ПриватБанк, национализация
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