«Так хочет мама»: Нардеп Савченко сообщила о планах купить новую квартиру

03.08.2017 12:55

В беседе с журналистами онлайн-издания «Главком» внефракционный народный депутат Надежда Савченко рассказала о планах приобрести новую квартиру, отметив, что в настоящее время она проживает вместе со своей матерью и сестрой Верой, передает replyua.net. В частности, Савченко отметила, что средства для покупки новой недвижимости у нее появились после того, как в селе был продан ее дом.



«У нас на самом деле была в селе хата, но мы ее уже продали, так как планируем приобрести квартиру либо же ее как-то разменять. Если быть точнее, так хочет мама - всю свою жизнь у нее мечта, чтобы у нас с сестрой у каждой была своя квартира», - рассказала депутат. Вместе с тем, она подчеркнула, что от проживания в женском коллективе она не устала. «Что вы, нет, это же самые родные люди. Мы иногда ссоримся, затем миримся – как во всех семьях. Я в течение десяти лет не проживала дома, так что, скорее всего, устали от меня мамка и сестра», - уверенна Савченко.



Ранее нардеп уже признавалась, что в более молодые годы работала в сексе по телефону. По ее словам, это стало возможным благодаря совершенно адекватному ее отношению к подобным вещам.