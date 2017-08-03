- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта22:28
- Новый Трудовой кодекс разрешит массовые увольнения22:00
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ21:25
- Синоптик: готовьтесь к новым температурным рекордам21:15
- Конфликт Порошенко с Аваковым: появился прогноз его развития20:58
- У Криму блокуються українські ресурси новин20:45
- США перешли красную линию: произошла смена правил в войне на Донбассе20:00
- ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН19:49
- Желающие получить субсидию добавили головной боли Кабмину18:46
- Супрун анонсувала кадрові зміни в МОЗ18:30
«Так хочет мама»: Нардеп Савченко сообщила о планах купить новую квартиру
В беседе с журналистами онлайн-издания «Главком» внефракционный народный депутат Надежда Савченко рассказала о планах приобрести новую квартиру, отметив, что в настоящее время она проживает вместе со своей матерью и сестрой Верой, передает replyua.net. В частности, Савченко отметила, что средства для покупки новой недвижимости у нее появились после того, как в селе был продан ее дом.
«У нас на самом деле была в селе хата, но мы ее уже продали, так как планируем приобрести квартиру либо же ее как-то разменять. Если быть точнее, так хочет мама - всю свою жизнь у нее мечта, чтобы у нас с сестрой у каждой была своя квартира», - рассказала депутат. Вместе с тем, она подчеркнула, что от проживания в женском коллективе она не устала. «Что вы, нет, это же самые родные люди. Мы иногда ссоримся, затем миримся – как во всех семьях. Я в течение десяти лет не проживала дома, так что, скорее всего, устали от меня мамка и сестра», - уверенна Савченко.
Ранее нардеп уже признавалась, что в более молодые годы работала в сексе по телефону. По ее словам, это стало возможным благодаря совершенно адекватному ее отношению к подобным вещам.
Теги: Донбасс, квартира, Надежда Савченко, нардеп
- Личный опыт, или Как я убирала чужую квартиру
- Мнение: почему Савченко согласна договариваться с Захарченко
- В Славянске "республиканцы" используют квартиры жителей как огневые точки
- "Путин не оставил экс-жене ничего, кроме старой квартиры", - оппозиционер из РФ
- Стало известно, на кого Путин готов обменять Савченко
- Президент пообещал всем инвалидам ВОВ квартиры и машины
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ21:25
- ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН19:49
- Жебривский пообещал сделать Донецкую область самой чистой в Украине17:50
- СБУ поймала информаторов боевиков в зоне АТО16:38
- Вступительная кампания-2017: Более двух тысяч человек с оккупированных территорий рвутся в украинские вузы13:49
- 18 человек из «обменного списка ДНР» не горят желанием возвращаться на Донбасс13:20
- ХЛЕБОЗАВОД В ДРУЖКОВКЕ ЗА ДОЛГИ ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ13:09
- КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КОНФЛИКТ НА ДОНБАССЕ12:15
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- ПЕРЕСЕЧЬ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА АВТО СТАЛО ПРОБЛЕМАТИЧНЕЕ11:45
- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта22:28
- Новый Трудовой кодекс разрешит массовые увольнения22:00
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ21:25
- Синоптик: готовьтесь к новым температурным рекордам21:15
- Конфликт Порошенко с Аваковым: появился прогноз его развития20:58
- У Криму блокуються українські ресурси новин20:45
- Ученые бьют тревогу: человечество ждет «слепая» угроза20:15
- США перешли красную линию: произошла смена правил в войне на Донбассе20:00
- ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН19:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- 10 причин перестать пить кофе по утрам16:18
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- Три напої від болю у горлі09:20
- День Национальной полиции Украины: Правоохранители - на переднем крае09:12
- Как вымести из дома негатив и болезни08:45
- Яка користь організму від персиків?08:20
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- "На Светлодарской дуге завершился очень тяжелый бой — на оккупированный Донбасс из России на позиции заехало новое "мясо"", — Мысягин
- "Будем сепарам делать "подарки" и уничтожать символы предателей и трусов! Они показали свою беспомощность. Слава Украине!" - украинские партизаны предупредили террористов "ЛНР"
- "Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко