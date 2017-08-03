УКРАИНСКИЕ ТУРИСТЫ МОГУТ ПРИВЕЗТИ ОПАСНЫЙ ВИРУС ИЗ ОТПУСКОВ

03.08.2017 17:38

Туристы из Украины стали жертвами опасного вируса.

В Анталии вирус Коксаки подхватила семья отдыхающих из Украины. Это не первый случай на турецких курортах этим летом.



Как рассказали пострадавшие, они приехали на отдых 20 июля, и уже на третий день ребенок заболел вирусом Коксаки. Правда, врачи не сказали сразу, что происходит с малышом. После этого переболела вся семья. Заболевание протекает очень тяжело: несколько дней держится температура до 40 градусов, позже появляется крупная сыпь.



Когда потерпевшие обратились с претензией к руководству отеля, им отказались выплачивать какую-либо компенсацию. Сейчас семья находится в Турции, но скоро им предстоит лететь домой. А в самолете будут и другие пассажиры, которые теперь тоже могут оказаться в зоне риска. Так вирус имеет шансы попасть в Украину.



Вирус Коксаки поражает пищеварительную систему. Инкубационный период составляет 10 дней. Основные симптомы – повышение температуры и выпь по всему телу. Вирус передается воздушно-капельным путем.

Источник: http://zi.dn.ua