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Украинских чиновников заставят учить иностранные языки
Через 9 месяцев стать топ-чином без знания английского или французского языка будет нельзя
Совсем скоро наши топ-чиновники и судьи станут еще ближе к международным стандартам. Глава Нацагентства по вопросам госслужбы Константин Ващенкопредставил новую норму закона о госслужбе, согласно которой все кандидаты на должность чиновников класса "А" (госсекретари министерств, руководители центральных органов исполнительной власти, руководители судов и другие) должны знать один из языков Совета Европы — английский или французский. Поправка вступит в силу 1 мая 2018 года.
"Большинство вопросов сейчас решается на переговорах не за столом, а в кулуарах. Чиновники должны уметь без переводчика понять и доказать свою точку зрения", — отметил Ващенко.
"Сегодня" выяснила, зачем это нужно и смогут ли кандидаты за девять месяцев освоить язык с нуля.
ИМИДЖ — ВСЕ
Эксперты положительно оценивают новшество, но указывают, что оно скорее имиджевое, чем прямое практическое. Например, украинский дипломат и экс-глава МИД Владимир Хандогий считает, что норма в первую очередь имеет общекультурное значение для чиновничества.
"Знание иностранного языка поможет высшим чиновникам быть на том высоком уровне, который предполагает ранг госслужащего, позволит им оперативно получать информацию на иностранном языке и читать зарубежную прессу", — отмечает дипломат.
Но хотя Хандогий и признает, что перевод во время встреч занимает много времени, он подчеркивает, что знание иняза госслужащими не исключит ведение переговоров с переводчиком.
"Уметь говорить на иностранном языке — не означает уметь вести сложные, серьезные переговоры на нем. Поэтому официальные встречи будут под переводом, даже если стороны владеют одним языком — для того, чтобы избежать неточностей и каких-либо недоразумений. Но вот в обычных рабочих переговорах между представителями различных министерств и ведомств свободное владение иностранным языком можно использовать самостоятельно для оптимизации рабочего времени", — рассказал нам дипломат.
ШАНСЫ НА УСПЕХ
Мы спросили у экспертов, есть ли шансы выучить иностранный язык за 9 месяцев с нуля и какова цена вопроса. В языковых центрах уверяют: получить "чистый" средний уровень владения "инглишем" за это время сложно, но можно. Курс, естественно, будет интенсивным — придется заниматься четыре раза в неделю по два часа. Один семестр (для одного уровня) длится немного больше двух месяцев, а всего их три. Три курса обойдутся одному человеку почти в 13 тысяч гривен.
ПОЧТИ 10 ТЫСЯЧ С ЯЗЫКОМ "НА ТЫ"
В то же время, по словам Константина Ващенко, уже около шести тысяч кандидатов на государственные должности подтвердили свободное владение государственным языком, предъявив соответствующие результаты из аттестатов о среднем образовании или ВНО. Еще четыре тысячи человек прошли аттестацию по украинскому языку. Из них экзамен провалили только 200 человек.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, английский, французский язык, чиновники
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