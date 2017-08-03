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В центре Николаева из-за жары установили "уличный душ"

03.08.2017 17:40
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В центре Николаева из-за жары установили "уличный душ"

В Николаеве на пересечении улиц Соборной и Адмиральской установили металлическую рамку с распылителем воды. Ее будут включать с 10:00 до 18:00 в ближайшие три дня. Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета, передает телеканал 112 Украина.
Распылитель предназначен для помощи людям, которые плохо переносят жару. Возле рамки будет дежурить спасатель.
"Люди, которые чувствуют себя плохо, смогут пройти через рамку, охладиться и почувствовать себя лучше. Рамка дает мелкое дисперсное распыление воды", - сообщили в горсовете.
"Как только рамка была установлена на главной улице Николаева, сразу появились желающие проверить ее в действии. Они остались довольны таким экспериментом", - говорится в сообщении.



Теги: Николаев, улица, душ, жара
 
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