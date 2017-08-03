В днепровском супермаркете агитируют против "кровавой хунты"

03.08.2017 14:45

В одном из супермаркетов сети "Сильпо" в Днепре в отделе со сладостями появилась агитация с георгиевской ленточкой против "кровавой хунты", сообщает Телеканал новостей «24».

Провокационные агитки покупатели заметили в магазине на улице Пастера, 6а.

Одна из посетительниц поделилась в своем Facebook фото неоднозначного объявления, которое появилось на полках рядом с конфетами Roshen.

На небольшом клочке бумаги, "украшенном" запрещенной в Украине георгиевской лентой большими, буквами написано "Кровавую хунту прочь от власти".

В тексте листовки покупателей сладостей торговой марки Roshen предупреждают, что, покупая эти конфеты, "они оплачивают убийства граждан Украины, которые не подчинились неонацистской хунте".

В самом "Сильпо" признаются, что знают об этой ситуации. Сотрудники супермаркета видели, как по магазину ходил мужчина и раскладывал листовки с провокационным содержанием, однако уверяют, что после него их тут же убирали.

В СБУ журналистов заверили, что выясняют личность мужчины, и как только его задержат, ему объявят о подозрении.