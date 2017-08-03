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ВОДИТЕЛЯМ С ИНОСТРАННЫМИ НОМЕРАМИ ГРОЗИТ БОЛЬШОЙ ШТРАФ
Таможенная служба сообщает, что на территории страны находятся 50 тысяч машин с иностранными номерами. Но сообщество «АвтоЕвроСила» говорит о других цифрах: в Украине полтора миллиона нерастаможенных машин.
Нерастаможенные машины перепродают украинцам за цены в два раза ниже, чем растаможенные. По закону на территории Украины автомобиль с иностранными номерами может находится год. Водитель не платить никаких налогов, и через год он должен покинуть страну. Но автомобили задерживаются на Украине.
Иномарки в ЕС в два раза дешевле, чем у нас. Особенно цена падает на транспорт, выпущенный ранее 2010 года. Но законной покупкой и продажей заниматься не выгодно, весь «навар» съедают пошлина, акцизный сбор и налоги. Поэтому и получается, что перегонять не растаможенные машины выгоднее, чем заниматься оформлением.
Но по закону – нельзя
Таможенный кодекс гласит о том, что подобные транспортные средства не могут быть использованы для предпринимательской деятельности, их нельзя разбирать и передавать для пользования другим лицам. Нерезиденты страны могут ездить на машине с иностранными номерами ровно год.
Если в страну въезжают украинцы на таких машинах, то они могут находится на территории одной области до 5 дней, или 10 дней в нескольких областях. После чего водителю необходимо снова пересекать границу. Или оформить автомобиль по правилам. В другом случае нарушителю грозит большой штраф.
Размер штрафа
На первый день «просрочки» водитель заплатит 85 грн, а на десятый – 8500 грн. Александр Плохотник, юрист, сообщает, что штраф может вырасти и до шестизначной цифры, если только правоохранители докажут факт умышленного игнорирования уплаты налога.
В конце прошлого года суд уже становился на сторону фискальной службы и постановил взыскать с мужчины, который ездил на латвийских номерах – 1,6 миллиона гривен. Сумма, на 300% превышающая сумму неуплаченных платежей.
Автор статьи: Алина Шкода
Теги: Донбасс, водитель, таможня, штраф, иномарка
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