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Вступил в силу скандальный закон: кто получит 120 тысяч зарплаты
Сегодня, 3 августа, новая редакция закона «О Конституционном суде» вступила в силу
Вчера его опубликовали в парламентской газете «Голос Украины».
Согласно нему, в состав суда войдут 18 судей. Президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по 6 судей.
Судья КС назначается на 9 лет без права быть назначенным повторно. Законопроектом определяется и ряд оснований для увольнения с должности судьи КС. В то же время, судья без согласия КС не может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Вознаграждение судьи состоит из должностного оклада и доплаты за пребывание на административной должности в Конституционном Суде. Должностной оклад судьи КС устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда (около 120 тысяч грн).
Судья КС в отставке получает ежемесячное пожизненное денежное содержание, которое выплачивается в размере 50% вознаграждения судьи Конституционного Суда.
Народный депутат от БПП Светлана Залищук в Facebook прокомментировала подписание президентом Петром Порошенко закона о Конституционном суде. По ее словам, президент сможет влиять на все этапы формирования Конституционного суда.
Отметим, 80% кандидатов в Верховный суд работали в старой коррумпированной системе и имеют сомнительную репутацию. Об этом сообщил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
Напомним, что журналисты опубликовали скандальные данные победителей, которые прошли конкурс в новый Верховный суд.
Также Politeka писала, что коррумпированные украинские суды поразили новой “зрадой”.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, закон, судья, скандал, зарплата
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