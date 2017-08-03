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Желающие получить субсидию добавили головной боли Кабмину
Количество домохозяйств, обращавшихся за субсидиями, возросло почти с 1 тысячи в апреле до 6 тысяч в мае-июне, передает Экономическая правда.
Такие данные содержатся в макроэкономическом и монетарном отчете Национального банка Украины за июль.
"За май-июнь 2017 года количество домохозяйств, которые обратились за субсидиями, существенно увеличилось. Это произошло из-за изменений государственной программы предоставления субсидий домохозяйствам на оплату услуг ЖКХ, вступивших в силу с мая 2017 года", - говорится в обнародованном на сайте регулятора отчете.
Количество домохозяйств, которые получают субсидии, за год сократилось почти вдвое: с 4,624 млн домохозяйств в июне 2016 года до 2,356 млн в июне-2017 года.
Причины, которые привели к уменьшению количества получателей субсидий, НБУ назвал техническими.
Как сообщалось, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, с 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя.
Напомним, Кабмин начал процесс монетизации субсидий. Глава правительства Владимир Гройсман сообщал, что решение коснется 1,5 млн семей, которые смогут получить около 700 грн в качестве единовременной выплаты.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, Кабмин
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