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Абонплата за газ: активисты сорвали заседание НКРЕКУ

04.08.2017 16:28
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Абонплата за газ: активисты сорвали заседание НКРЕКУ

Заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сорвало так называемое «профсоюзное наступление»

По информации журналистов, основной целью митинга являлось недопущение введения абонентской платы за газ.

«Митингующие, которые пришли к НКРЭКУ с самого утра, после скандирования лозунгов под окнами чиновников зашли на заседание комиссии и после непродолжительного спора с председателем Дмитрием Вовком тот объявил заседание закрытым», — подчеркивают они.

В то же время организаторы митинга пояснили, в чем видят главную проблему абонплаты.

«Срыв заседания стал единственным путем остановки принятия абонплаты за газ, которая бы обязала украинцев платить за обслуживание труб, даже если они газом не пользуются», — подчеркнули они.

Напомним, по словам бывшего министра ЖКХ Алексея Кучеренко, абонентская плата за потребление природным газом будет насчитываться неправильно.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Вести



Теги: Донбасс, газ, абонплата, заседание
 
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