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Александр Турчинов в Покровске испытал первую систему противодействия "киселев-тв"
Через несколько месяцев по всей линии разграничения на Донбассе установят системы, способные блокировать пророссийские каналы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе визита в Покровск, передает УП со ссылкой на 06239.com.ua.
"В Покровске создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия, которая позволяет полностью блокировать пророссийские теле и радиоканалы и в то же время очень хорошо принимать все украинские. Сейчас мы проверили ее работу - работает очень качественно. Через несколько месяцев она будет установлена вдоль всей линии разграничение", - сообщил он.
В штабе АТО отметили, что "данная методика позволяет эффективно создавать препятствия в трансляции до 10 каналов вражеского вещания одновременно и обеспечивает беспрепятственную работу украинских каналов, работающих на частотах, которые блокируются".
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, канал, блокирование
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