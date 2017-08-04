Чотири швидких способи позбутись запаху з рота

Екстренні лікувальні заходи. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Петрушка. Ця спеція здатна краще інших знищити неприємний запах з рота (зокрема, запах після куріння). Можете перевірити дієвість й інших спецій: коріандр, м'ята, полин, евкаліпт, розмарин або кардамон. Для найбільшого ефекту їх слід або жувати (чим довше, тим краще) або заварювати як чай.



Йогурт. Цікаво, що щоденне поїдання йогуртів знижує рівень сульфіду водню в роті, а саме сульфід є основною причиною неприємного повітря з рота.



Овочі та фрукти, багаті клітковиною. А саме - яблука, морква, селера. Вони сприяють рясному слиновиділення, видаляють найдрібніші шматочки їжі. Тим більше - якраз сезон!



Їжа з високим вмістом вітаміну С. Сюди входять ягоди, цитрусові, кавуни й інша їжа, що містить вітамін С у великих кількостях. Вони формують в ротовій області середовище, несприятливе для зростання бактерій.