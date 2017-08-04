Госдеп США: "Мы будем требовать ответственности России за Украину"

04.08.2017 12:18

США не намерены закрывать глава на действия россиян против Украины, сказала представитель Госдепа

Американцы намерены добиваться ответственности России за плохие действия против украинского народа. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт, передает "Укринформ".

Она отметила, что США буду пристально следить за действиями России в Украине.

"То, что мы хотим найти зоны взаимодействия и улучшить отношения с Россией, где это возможно, ведь они еще и ядерная супердержава, не значат, что мы будем закрывать глаза на плохие действия, в которые они вовлечены, такие, как в Украине", – сказала Нойерт.

По ее словам, для США очень важно вернуть единство и территориальную целостность Украины.

"Вопрос Украины – очень важен и мы будем продолжать требовать ответственности России. Мы только что назначили Курта Волкера, чтобы он разобрался с частью проблем", – отметила пресс-секретарь Госдепа.

Как сообщалось, власти США не исключают, что в будущем может быть принято решение о поставках Украине оборонительного вооружения.

Источник: http://www.segodnya.ua



