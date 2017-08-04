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Известный лоукостер анонсировал два новых рейса из Украины

04.08.2017 16:50
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Известный лоукостер анонсировал два новых рейса из Украины

25 августа Wizz Air, крупный венгерский лоукостер, запускает два новых направления из Украины: Киев-Познань и Киев-Люблин. Как информирует replyua.net со ссылкой на ЦТС, крупный авиаперевозчик расширяет количество авиарейсов с четырех до шести из аэропорта «Жуляны» в польские города. 

Полеты в Люблин и Познань будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в Люблин - от 429 гривен, в Познань - от 579 гривен. Представители аэропорта в Люблине уже заявили о том, что надеются на резкое увеличение пассажиропотока. По словам Кшиштофа Войтовича, директора воздушной гавани, запуск рейсов в Киев – это торжественное событие, поскольку Люблин занимает второе место после Варшавы по числу прибывающих туристов. Более того, в Люблин приезжают на обучение украинские студенты, и новый маршрут для них станет очень актуальным.

Сейчас Wizz Air из Киева также летает в Варшаву, Вроцлав, Гданьск и Катовице. В текущем году авиакомпания вернулась в аэропорт Львова. Кроме того, это очень хорошая новость после получения безвиза – из польских городов дешевле и проще отправиться дальше в Европу. 

Источник: http://replyua.net 


Теги: Украина, Донбасс, Венгрия
 
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