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Эксперт рассказал, как Трамп подарил Порошенко неожиданную «перемогу»

04.08.2017 12:58
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Эксперт рассказал, как Трамп подарил Порошенко неожиданную «перемогу»

История с санкциями против РФ из Киева выглядит гораздо лучше, чем из других столиц

По словам политолога Петра Олищука, Украина без приложения особых усилий одержала важную для себя “перемогу”.

«Надо отдать должное, в этой истории с санкциями Порошенко сумел сделать лучшую игру чем Трамп. Ведь Трамп их подписал, а теперь все оправдывается, что не хотел — и выглядит жалко», — написал Эксперт.

В то же время президент Украины Петр Порошенко к этим санкциям особого отношения не имеет, но подает все так, будто это его победа.

«Ну а что? Если “перемога” валяется бесхозная, то почему бы и не подобрать?», -жартуе Олищук.

Напомним, Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Российской Федерации, передает Bloomberg со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Как сообщала Politeka, представители обеих палат Конгресса США приняли 22 июля ряд новых антироссийских санкций. Данное решение Конгресса было принято в связи с агрессивными действиями РФ по отношению к соседним странам и явно противоречило воли Белого дома.

Источник: Politeka



Теги: политика, Донбасс, победа, Дональд Трамп, Порошенко
 
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