Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Колорадский» скандал: в «Сильпо» дали пояснение

04.08.2017 21:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Колорадский» скандал: в «Сильпо» дали пояснение

2 августа в социальной сети facebook.com появился пост с провокационной листовкой, размещенной в супермаркете «Сильпо» в Днепре.

Как заверяют в сети Сильпо, данные листовки в магазине расклеивает неизвестный молодой человек, что зафиксировано на камерах наблюдения.
Сотрудники магазина «Сільпо» стараются максимально быстро реагировать и убирать данные листовки. Также сегодня мы предоставили видеозапись с камер наблюдения сотрудникам СБУ по их запросу.
Кроме того, со своей стороны мы усилили контроль за происходящим в магазине «Сільпо» и готовы всячески оказывать содействие СБУ и другим органам, чтобы нивелировать ситуацию.
Со своей стороны можем добавить, что редакция From-UA не собиралась уличать уважаемую торговую сеть в сепаратизме. Наша задача - как можно более широко освещать социальную, экономическую и политическую жизнь страны. И если какая-либо ситуация требует особого внимания, мы о ней пишем.
Источник: http://from-ua.com 


Теги: Донбасс, магазин, скандал, листовка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх