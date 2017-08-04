Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На що Кличко обміняв боксерський ринг?

04.08.2017 09:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На що Кличко обміняв боксерський ринг?

Відомий український боксер Володимир Кличко оголосив про завершення своєї спортивної кар’єри – це стало однією з основних новин на сьогодні. Деталі заяви Кличка повідомляє новинний портал replyua.net з посиланням на ВВС.

Так, сьогодні, третього серпня 2017 року, Кличко поширив відеозвернення, в якому повідомив про свої плани завершити спортивну кар’єру. За його словами, тепер він візьметься за нову роботу – щоправда, спортсмен не уточнив яку. Кличко сказав, що кар’єру в спорті всі рано чи пізно закінчують - і він не є виключенням з цього правила. Для нього це обдумане рішення, і він з певним хвилюванням хоче повністю перейти до нової роботи, якою він паралельно займався вже кілька останніх років. Спортсмен сподівається, що це його заняття стане хоча б настільки успішним, як і попереднє.

За його словами, він не збирається прощатись, а запрошує всіх до співпраці під брендом «Кличко». Спортсмен наголосив, що разом ми більш творчі, більш креативні та більш продуктивні. Його брат вже відреагував на це повідомлення у соціальній мережі : «Брат ухвалив рішення. Він перегортає сторінку свого життя і починає писати нову історію», - написав Віталій Кличко. Нагадаємо, Кличко-молодший бився на професійному рингу протягом двадцяти семи років. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Донбасс, бокс, Кличко, боксер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх