Не хотите платить – будем проверять

04.08.2017 08:41

В Одессе идет расправа над ООО «Центр подготовки моряков «Авант», которую чинит Служба безопасности Украины руками Министерство образования Украины (МОН).

Так называемая проверка началась 24 июля, когда в центральный офис предприятия незаконно проникли два сотрудника СБУ из Киева, подполковник Владимир Чернов и майор Евгений Пащенко, которые представились юристами МОН, пишут Политические Известия.

С ними также зашли три представителя данного министерства, Валентина Проценко, Светлана Свижевская и Людмила Гармаш. О том, что сотрудники СБУ никакие ни юристы МОН, стало известно, когда должностные лица «Аванта» отказались исполнять устные незаконные требования нежданных проверяющих.

Примечательно, что за несколько дней до этих событий неизвестные вымогали у должностных лиц «Аванта» значительную сумму денег, обещая, что тогда проверок не будет. Вымогателям отказали. После этого сразу пришли проверяющие. Совпадение? Очень сложно в это поверить.

Основанием для внеплановой проверки соблюдения «Авантом» лицензионных условий осуществления образовательной деятельности в сфере профессионально-технического образования стало определение Краматорского районного суда Донецкой области от 14 июня 2017 года. Мало того, что само по себе судебное решение несуразное с юридической точки зрения. Однако в нем четко, черным по белому, написано, что суд разрешает провести проверку «продолжительностью 10 рабочих дней, начиная с 14 июня 2017 года».

Завалились проверяющие в Одессу, повторяемся, 24 июля. То есть, спустя почти полтора месяца после вынесения определения. Документ давно утратил юридическую силу. Но незваных гостей данный факт абсолютно не смутил. Интересно, что на основании судебного определения, утратившего силу, также был выписан 20 июля преступный приказ МОН о проведении внеплановой комплексной проверки ООО «Центр подготовки моряков «Авант». Подписал документ замминистра, так как министр находилась в отпуске.

За время внеплановой проверки с 24 по 26 июля представители МОН так и не смогли надлежащим образом сформулировать перечень документов, который им необходим для проведения внеплановой проверки. При этом они постоянно оскорбляли, угрожали и обвиняли представителя ООО «Центр подготовки моряков «Авант» в нежелании «сотрудничать».

Это не голословные утверждения. На выложенном видео от 25 июля представителям «Аванта» предлагают на основании письменного требования за 30 минут предоставить весь пакет оригиналов документов, который касается деятельности учебного заведения. А это не одна тысяча листов! Через минуту проверяющие рвут оригинал документа и отбирают мобильный телефон у представителя «Аванта». На следующий представитель МОН Валентина Проценко утверждала, что представитель ООО «Центр подготовки моряков-«Авант» как будто бы сам отказался от получения письменного требования, предъявляя на камеру копию ранее уничтоженного в ее присутствии документа. После этого забирает у представителя ООО «Центр подготовки моряков-«Авант» минуту назад предоставленные документы и опять обвиняет последнего в нежелании их получать, не реагируя на просьбы вернуть документы!

Самую активную роль в проверке играли представители СБУ. Они ни на шаг не отпускали от себя проверяющих из министерства, буквально водили их за ручку. Правоохранители всячески оскорбляли сотрудников «Аванта», угрожали им и их родным и близким. А потом, не стесняясь, сказали, что главная цель проверки – аннулировать у учебного заведения образовательную лицензию. И они этого будут добивать любой ценой.

В пятницу, 4 августа, проверка заканчивается. Неужели практика заказанных проверок с заранее известным результатом продолжится? Добавим, что в первом полугодии украинские предприниматели буквально завалили бизнес-омбудсмена Альгирдаса Шемету жалобами на незаконные действия СБУ. Может, уже хватит «кошмарить» бизнес?

Источник: http://from-ua.com