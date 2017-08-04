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Смена режима в РФ: назван главный интерес Украины
Возможная смена политического режима в Российской Федерации может стать первым фактором прекращения войны с Украиной
Об этом сообщил украинский волонтер Мирослав Гай.
«Нас прежде всего интересует смена режима в России. Это будет первым действенным фактором, который поможет прекратить войну на Востоке Украины и начать процесс возвращения наших территорий. Надеюсь, что смена режима в РФ состоится до 2018-2019 года», — отметил волонтер.
В то же время Гай пояснил, почему «распад» Российской Федерации является неизбежным процессом.
«Распад РФ неизбежен. Это объективный исторический процесс. Когда непосредственно это произойдет, я бы не стал прогнозировать. Здесь никто на 100% не может быть уверен. Но есть объективные вещи», — подчеркнул он.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что режимы России и Северной Кореи становятся все более похожими друг на друга, и весь мир начинает осознавать это.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы президента, режим
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