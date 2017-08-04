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У Добкина было арестовано имущество вместе с винным погребом на 200 квадратов
Печерский райсуд Киева арестовал 2 автомобиля, 2 дома, земельный участок и винный погреб нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.
Об этом говорится в решении следственного судьи Галины Матийчук, передают "Українські новини".
Согласно ему, досудебным расследованием установлено, что Добкин в сговоре с сообщниками путем обмана помог третьим лицам присвоить земельные участки площадью почти 78 га в Харькове. Этим он нанес ущерб местной общине на общую сумму 227 млн гривен.
На судебном заседании следователь отметил, что инкриминируемой депутату статьей Уголовного кодекса предусмотрено наказание с конфискацией имущества, а значит, на это имущество необходимо наложить арест, чтобы в дальнейшем иметь возможность исполнить эту норму.
Суд полностью удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на владения Добкина.
В частности, арестованы 2 жилых дома общей площадью 1 136,9 кв. м, а также винный погреб общей площадью 195,4 кв. м.
Кроме того, арестованы 2 автомобиля Toyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов выпуска и земельный участок площадью 0,0083 га.
Как известно, 15 июля Печерский райсуд Киева арестовал Добкина и установил залог в размере 50 млн гривен.
В действиях нардепа правоохранители видят признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.
Депутат Рады Вадим Новинский (ОБ) и бывший вице-премьер-министр Борис Колесников внесли залог за Добкина.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, вино, арест, погреб, Добкин
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