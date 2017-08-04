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В Крыму могут начаться серьезные проблемы с бензином
Из-за шторма, обрушившегося на побережье Крыма, полуостров испытывает серьезные проблемы с топливом. Как сообщает replyua.net со ссылкой на OilNews, об этом рассказал источник, работающий в топливной компании, обеспечивающей топливом местный рынок.
Как заявляет источник, все местные компании перестали продавать дизельное топливо и бензин из-за дефицита ресурсов, возникшего из-за мощного шторма. «Дефицит топлива обострился в связи со штормом на восточном побережье Черного моря. Топливо на полуостров поступает исключительно паромной переправой через Керченский пролив. По прогнозам, шторм продержится до понедельника, 7 августа», - сказано в заявлении источника. Нужно отметить, что до аннексии Крыма продажи топлива в Крыму были очень высокими – это связано с огромным наплывом туристов с материковой Украины.
Сейчас украинцы практически перестали ездить в Крым, а россияне добираются «своим ходом» - на самолетах и на пароме, соответственно, в летний период на полуострове стало намного меньше автомобилей. В 2013 году продажи бензина в Крыму достигали 229 тысяч тонн.
Теги: Донбасс, Крым, бензин
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