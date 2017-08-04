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Введение абонплаты за газ: почему НКРЭКУ стоит притормозить
Национальной комиссии регулирования энергетики и жилищно-коммунальных услуг не стоит спешить с принятием решения относительно абонентской платы на газ, по крайней мере пока в Украине не будет создан рынок газа и всем потребителям не будут установлены счетчики учета голубого топлива. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.
"Я считаю, что у нас еще не решены такие проблемы, как рынок газа и счетчики, а мы уже спешим перескочить на новый этап. Здесь революционных шагов не может быть, здесь должен быть эволюционный период - мы должны достичь одного уровня, реализовывать его, закрепить результат и перейти к следующему уровню, а мы спешим. Этот вопрос лучше было бы отложить по крайней мере до тех пор, пока будет создан рынок газа и установлены счетчики учета газа для всех потребителей", - отметил специалист.
Он пояснил, что если НКРЭКУ примет постановление, которым предусматривается изменение методики определения и расчета тарифа на услуги распределения природного газа, "фактически будет реализовано возвращения к абонплате на газ, только, возможно, с более мягкими формулировками и другими объяснениями".
Эксперт убежден, что потребителям со счетчиками несоответствующей мощностью, что приводит к уплате за абонплату больше, чем цена на газ, который они потребляют, надо дать время на замену этих счетчиков. "И возникает вопрос, а кто должен взять на себя эту нагрузку: государство, облгаз должен заложить это в тариф, или население", - добавил он.
"Абонплата за газ была и раньше, но она была включена в транспортировку и распределение газа. Теперь ее просто выделяют в отдельный тариф и соответственно, если вы раньше это платили в цене газа, когда его потребляли, то теперь независимо от того, потребляете вы газ или нет, вы будете платить ежемесячно", - сказал Ю.Корольчук.
По его мнению, абонплата в любом виде будет существовать в Украине, "потому что МВФ это требует, европейские консультанты, с которыми работаем, также этого требуют, но они не учитывают нашу особенность - отсутствие в Украине газового рынка".
В то же время Ю.Корольчук отметил, что для значительной части населения, потребляющего газ для отопления, "цена на газ за счет абонплаты будет уменьшена", это выгодно. "То есть выигрывает тот, кто потребляет от 1,5 тыс. кубов до 2,5 тыс. кубов и больше. Они будут платить на 20% меньше, а те, кто использует газ только для подогрева пищи и подогрева воды, они будут вынуждены платить на 20% больше, в среднем", - отметил специалист.
При этом эксперт отметил, что принятие этого решения НКРЭКУ было бы выгодно для облгазов тем, "что сумма, которую вы будете платить как абонплату, вы ее будете платить живыми деньгами, на нее не будет распространяться субсидия".
"На стоимость ресурса газа субсидия распространяется, а вот на всю остальную стоимость услуги на обслуживание субсидия не распространяется. В принципе, в этой экономической модели есть логика. Но облгазы можно понять, потому что 70% денег, которые проходят через них, это все субсидии и дотации и здесь ощущается нехватка живых денег. Эти живые деньги им надо где-то брать, поэтому государство и МВФ ускорили этот процесс, чтобы у облгазов была больше возможность получать живые деньги", - добавил он.
Отдельно он выделил ситуацию с теми потребителями, у которых еще не установлены газовые счетчики, а таких почти 3 млн домохозяйств. "Им прописали отдельную стоимость услуги, она будет рассчитана следующим образом: сколько район потребляет газа, этот объем будет делиться на всех, и будет создана такая "уровняловка". А это неправильно. Там человек сможет потреблять и 100 кубов и 1 куб", - отметил Ю.Корольчук.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, газ, абонплата
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