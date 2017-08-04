Заправщики меняют ценники на автогаз: как долго это продлится

04.08.2017 18:23

Розничные цены на сжиженный газ продолжают расти уже четвертую неделю подряд. В некоторых сетях АЗС стоимость LPG выросла более чем на гривну.

По словам экспертов, топливо реагирует на нестабильные поставки из РФ и мировые газовые цены. передает UBR.

По данным консалтинговой компании UPECO, за минувший месяц средняя цена топлива на газовых заправках выросла с 10,62 до 10,89 грн за литр. Сильнее всего цены поднялись в сетях Marshal (+1,15 грн) и Народная (+0,99 грн). Заправки WOG, ОККО и БРСМ-Нафта повысили стоимость газа на 70 копеек. А другие АЗС приподняли расценки на 10-50 копеек.

По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, отечественный рынок лишь отыгрывает рост мировых цен на LPG.

«После апрельского падения котировок, СУГ на мировых рынках продолжает расти. Сейчас этот рост начал отражаться на рознице», - пояснил он UBR.ua.

Зависимость Украины от импортного газа очень велика. Из-за существенного увеличения спроса на дешевое топливо почти три четверти реализуемого в Украине LPG имеет иностранное происхождение.

«Украинский производитель давно не справляется с объемами спроса. С 2008 по 2016-й годы импорт сжиженного нефтяного газа в Украину вырос с нуля до 72%. Сейчас этот показатель, наверное, еще выше», - заметил UBR.ua директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Между тем, на внутриукраинские цены оказывает влияние не только мировая конъюнктура. Раскачку цен связывают еще и с нестабильными и непредсказуемыми поставками топлива из РФ.

«Экономически наиболее выгодны поставки сжиженного нефтяного газа из России и Беларуси, однако последняя попросту не способна удовлетворить спрос на газ в Украине. С поставками же из РФ происходят постоянные катаклизмы», - сетует Рябцев.

В отдельные месяцы поставки из России составляли до 95-97% всего импорта сжиженного газа в страну.

«Сейчас, конечно, из РФ поставляется меньше, не более двух третей от всего импорта», - говорит эксперт. По его словам, во многом это происходит из-за регулярных попыток заблокировать поставки сжиженного газа из России отдельных трейдеров.

«Предлоги для блокирования иногда очень странные. Чего стоит, например, остановка импорта Службой безопасности Украины партии сжиженного нефтяного газа на том основании, что в его состав, якобы, добавлено какое-то токсическое вещество. Которое должно привести к гибели украинцев. Подобных случаев немало. А объединяет их все тот факт, что силовые ведомства так и не представили никаких доказательств ни по одному из обвинений. В том числе и к тем компаниям, которые обвинялись в финансировании терроризма», - добавил Рябцев.

Нестабильные поставки из РФ приводят к регулярным скачкам цен на газ. Нынешний всплеск - не исключение.

По словам Геннадия Рябцева, последняя волна блокирования импорта из РФ пришлась на конец июня начало июля. Тогда нескольким компаниям в судебном порядке намеревались запретить ввоз сжиженного нефтяного газа из России.

«В конечном итоге суд не нашел никаких нарушений в деятельности компания и разрешил импорт, однако срыв поставок привел к дефициту газа и позволил внутреннему производителю поднять цены», - добавил эксперт.

Мнения экспертов относительно дальнейшего поведения цен на газ разделились.

Геннадий Рябцев сообщил, что до окончания сезона стоимость сжиженного газа на украинских заправках будет оставаться стабильной. При условии, что не будет новых серьезных срывов поставок из РФ и курсовых скачков.

Дмитрий же Марунич полагает, что газ на заправках обречен отыгрывать рост оптовых цен на мировых рынках. Те в свою очередь тянуться к показателям начала года - отметке $400/т на фоне увеличения спроса на сжиженный газ в Европе.

Источник: http://from-ua.com