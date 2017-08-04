«Золотой» мусор: львовян предупредили о подорожании

04.08.2017 19:20

Исполком Львовского горсовета согласовал повышение тарифов на вывоз мусора для населения

В частности тарифы повышены в два раза – с нынешних 70 копеек за каждый квадратный метр жилой площади до 1,4 грн. По-новому львовяне начнут платить с 1 сентября.

«Корректировать тарифы надо системно и регулярно. Эту корректировку тарифов мы должны были делать в прошлом мае или прошлом июне.

Мы прекрасно понимаем, что, когда площадки переполнены, выносить на исполком вопрос о корректировке тарифов на вывоз было бы не корректно, потому что человек должен платить тогда, когда чисто, когда мусор вывезен», — сказал мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, перевозчики больше года работали себе в убыток.

Тарифы будут отличаться в зависимости от перевозчика, который вывозит мусор из того или другого района. Вывоз тонны мусора составит 719-803 грн

Самая низкая стоимость вывоза мусора в ЛКП «Львовспецкоммунтранс» (719,9 грн за тонну), ООО «Санком-Львов» (742,9 грн), ООО «Спецавтотранс-Львов» (755,3 грн), ООО «АВЕ Львов» (785,9 грн). Стоимость вывоза твердых бытовых отходов частными компаниями «Гринера» и «ДВ-Экомир» отличается примерно на одну гривну (803,7 грн и 802 грн соответственно).

Тарифы на вывоз мусора возрастут также для бюджетных учреждений (с 753 до 842 грн за тонну) и для юридических лиц.

Как писала Politeka, львовская облгосадминистрация передаст в правоохранительные органы перечень номерных знаков всех автомобилей, которые вывозят мусор из Львова

Как заявили в пресс-службе ОГА, это делается для того, чтобы не повторились несанкционированные сбросы твердых бытовых отходов вне свалок.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Zaxid.net