- Россия заявила о введении графика отключения электричества в Крыму07:05
- Зірка серіалу “Менти” потрапив до бази “Миротворця”22:17
- Украинцев ждет резкое подорожание алкоголя21:51
- Компания из США инвестирует 100 млн долларов в добычу золота в Украине 21:10
- Названо найгіршого керівника облдержадміністрації 20:10
- В Харьковской области погиб полуторогодовалый ребенок19:50
- За минулу добу в Україні зафіксовано понад 300 пожеж 19:10
- Какая зарплата у первого вице-премьер-министра Кубива 18:50
- Артилеристи 128-ї бригади стали кращими у зоні АТО18:30
- Украина возглавила международный рейтинг коррупции18:00
Добкина оставили без имущества
Суд Киева арестовал имущество депутата Михаила Добкина.
Печерский районный суд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб депутата Верховной Рады Михаила Добкина с Оппозиционного блока. Об этом говорится в соответствующем решении следственного судьи Галины Матийчук.
Согласно документу, досудебным расследованием установлено, что Добкин, действуя по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, путем обмана способствовал присвоению земельных участков на территории Харькова общей площадью 77,78 га, чем нанес ущерб территориальной общине на общую сумму 226, 97 млн грн.
На судебном заседании следователь отметил, что инкриминируемой депутату статье Уголовного кодекса предусмотрено наказание с конфискацией имущества, а следовательно необходимо наложить арест на имущество подозреваемого, чтобы в дальнейшем выполнить эту норму.
Суд в полной мере удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на имущество Добкина.
В частности, арестованы два жилых дома общей площадью 1 136,9 кв.м, жилой площадью 301,4 кв. м. и общей площадью 127,6 кв. м и жилой площадью 17,6 кв. м, а также винный погреб общей площадью 195,4 кв. м.
Кроме того, арестованы два автомобиля Toyota Land Cruiser, 2007 и 2013 годов выпуска, и земельный участок площадью 0,0083 га.
Источник: abcnews.com.ua
Теги: Донбасс, арест, имущество, Добкин
- Дончане лишились автомобилей за долги
- Украина арестовала имущество главарей "ДНР" и "ЛНР" , а к Захарченко у СБУ претензий нет
- По долгам нужно платить: в Бельгии арестовано имущество по иску ЮКОСА
- Следователи налоговой милиции арестовали имущество на почти 92 миллиона
- Имущество должников попало под арест
- Коммунальные должники быстро нашли способ вернуть арестованное имущество
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- Перлина Приазов'я: Чому військові дії пішли на користь "Меотиді"15:31
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки15:13
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием14:30
- На Донбассе три человека погибли в результате взрыва в частном доме12:35
- Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках11:30
- В Донецкой области суд освободил обвиняемого в убийстве 3 шахтеров 10:30
- Россия заявила о введении графика отключения электричества в Крыму07:05
- Зірка серіалу “Менти” потрапив до бази “Миротворця”22:17
- Украинцев ждет резкое подорожание алкоголя21:51
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- Компания из США инвестирует 100 млн долларов в добычу золота в Украине 21:10
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- Названо найгіршого керівника облдержадміністрації 20:10
- В Харьковской области погиб полуторогодовалый ребенок19:50
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- Названы орехи, которые могут навредить здоровью17:11
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік08:50
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- Захарченко сделал странное заявление
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
- Названы враги Украины. ВИДЕО
- В «ДНР» начали выпускать автобусы
- Эксперт рассказал, как Трамп подарил Порошенко неожиданную «перемогу»
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности
- Крупная обувная сеть России уходит с украинского рынка