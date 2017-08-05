Гонтарева вновь под следствием

05.08.2017 20:10

Печерский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить следствие против экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, — говорится в постановлении суда.

«Постановление следователя по особо важным делам о закрытии уголовного производства отменить, а материалы уголовного производства направить в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины для продолжения досудебного расследования. Постановление обжалованию не подлежит», — говорится в постановлении.

Отмечается, что решение о закрытии уголовного производства следователь ГПУ принял необоснованно.

Следователь сослался на то, что «каких-либо объективных или фактических данных, свидетельствующих о наличии в действиях председателя или других должностных лиц НБУ состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 376 УК Украины, не установлено, а их получение следственным путем в ходе проведения досудебного расследования исчерпано».

Суд назвал такие доводы необоснованными, поскольку во время следствия не исследованы все обстоятельства дела.

Нарушения по статье 376 уголовного кодекса (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) наказываются штрафом от шестисот до тысячи необлагаемых минимумов (10,2 тыс грн — 17 тыс грн) или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет.

Как следует из постановления, дело было открыто 3 марта 2017 года после обращения одного из народных депутатов. 23 мая 2017 года следователь Генпрокуратуры Мойсиенко закрыл уголовное производство.

Источник: hubs.ua