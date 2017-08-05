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МЗС України вимагає скасувати вирок суду анексованого Криму у справі Балуха
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони скасувати вирок суду анексованого Криму у справі українського активіста Володимира Балуха. Про це повідомила прес-служба МЗС України, передає УНН.
"Вимагаємо від російської сторони негайно скасувати це антигуманне і безпідставне судове рішення та припинити будь-яке переслідування громадянина України Володимира Балуха", - йдеться в повідомленні.
Також МЗС України додає, що засудивши українця під сфабрикованим приводом до майже 4 років позбавлення волі виключно за його свідому громадянську позицію і мирний супротив незаконній окупації його рідної землі, Росія вкотре продемонструвала світові свою цинічну зневагу до прав людини, свобод та людського життя загалом.
Міністерство повідомляє, що РФ знехтувала ключовими положеннями міжнародного гуманітарного права та вимогою Генеральної Асамблеї ООН, викладеною у резолюції ГА ООН "Ситуація з правами людини в АР Крим та м.Севастополь (Україна)". В Україні також розглядають справу Володимира Балуха як черговий факт порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Як повідомляв УНН, Роздольненський суд анексованого Криму виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки 7 місяців колонії загального режиму.
Источник: unn.com.ua
Теги: Донбасс, Крым, суд, МИД
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