На военную авиацию потратят миллиард

05.08.2017 18:30

В этом году из государственного бюджета на поддержку Воздушных сил вооруженных сил Украины выделено более миллиарда гривен. Об этом заявил президент Петр Порошенко по случаю празднования Дня ВВС во время своей поездки на Винницкую область, — сообщает пресс-служба главы государства.

«Для восстановления боеспособности, содержания, эксплуатации и ремонта вооружения, военной техники Воздушным силам Украины выделено из государственного бюджета более 1 млрд гривен», – сказал Порошенко.

По его словам, это поможет направить в военные части более 40 основных образцов нового вооружения и техники.

«Боевой состав уже пополнили отремонтированные и модернизированные самолеты, зенитные, ракетные и радиолокационные комплексы. В течение первого полугодия после модернизации и ремонта в боевые воинские части уже доставлены самолеты Су-24М, Су-25М1, Су-27БМ1, Ми-29, Ан-26 , Л-39, радиолокационные комплексы Малахит, Пеликан и другие», – перечислил президент.

Празднование Дня ВВС прошло в Винницкой области, на военном аэродроме в селе Гавришовка, куда глава государства прилетел на истребителе Миг-29.

Источник: hubs.ua