- Зірка серіалу “Менти” потрапив до бази “Миротворця”22:17
- Украинцев ждет резкое подорожание алкоголя21:51
- Компания из США инвестирует 100 млн долларов в добычу золота в Украине 21:10
- Названо найгіршого керівника облдержадміністрації 20:10
- В Харьковской области погиб полуторогодовалый ребенок19:50
- За минулу добу в Україні зафіксовано понад 300 пожеж 19:10
- Какая зарплата у первого вице-премьер-министра Кубива 18:50
- Артилеристи 128-ї бригади стали кращими у зоні АТО18:30
- Украина возглавила международный рейтинг коррупции18:00
- ПІДВИЩЕНО ГРОШОВЕ УТРИМАННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ У ЗОНІ АТО16:34
Отказ от обновок в пользу диплома: на чем экономят украинцы
Несмотря на то, что в своем отчете за первые полгода Минсоцполитики указывает на повышение средней зарплаты почти на 37% по сравнению с прошлым годом (с 4746 грн до 6494 грн), большинство украинцев продолжает экономить — иногда даже на жизненно необходимых вещах. Как показывает опрос социологов компании Research & Branding Group, урезать свои расходы приходится 86% из опрошенных 1800 человек со всей Украины. Еще 10% не определились с ответом, и только 4% респондентов заявили, что и в нынешних условиях не отказывают себе ни в чем.
НА ЕДЕ И ВОДЕ. Согласно исследованию, чаще всего украинцы сокращают расходы на одежду и обувь, а еще на питание — об этом заявили 53% и 52% опрошенных соответственно. К слову, в прошлом году на питании экономили только 18%.
Экономит народ и на коммунальных услугах — 37% опрошенных отметили это в своих ответах. Например, киевлянка Ольга Хаменко делает это путем осознанного потребления электричества и воды.
"У меня везде светодиодные лампочки — они недешевые, но в десятки раз меньше "мотают", а если не валяться в ванне, а быстренько принять душ, то за месяц можно неплохо сэкономить", — поделилась с нами девушка.
Кроме того, согласно исследованию, экономят украинцы и на отдыхе (47%), досуге (42%), лечении и лекарствах (34%), недвижимости и автомобилях (26%), а также на крупной (31%) и мелкой (26%) бытовой технике. А некоторые даже умудряются не тратиться на транспорт — таких 26%.
ГЛАВНОЕ — УЧЕБА. В то же время, отказывая себе в вещах первой необходимости, многим украинцам не удается устоять перед покупкой дорогих вещей и предметов роскоши. Так, только 23% опрошенных признались в том, что отказывают себе в подобных радостях жизни. По словам психолога Лилии Ворониной, такая ситуация обусловлена менталитетом украинцев.
"У нас в ходу все еще остается постсоветское показушничество и мещанство, а в фаворе — роскошь, обеспеченность и респектабельность. У нас продолжают "встречать по одежке", а потому народ часто стремится демонстрировать достаток даже в ущерб себе", — объяснила нам психолог.
А вот меньше всего, согласно опросу, украинцы экономят на образовании. Только 12% признались в том, что сокращают расходы за счет учебы. Такую ситуацию эксперты объясняют тем, что украинцы все еще считают, что работу можно найти только с высшим образованием.
"Сейчас родителям очень важно, чтобы у ребенка был диплом, ведь, по распространенному стереотипу, без него карьеру никак не построить, — рассказала нам hr-эксперт Татьяна Пашкина. — Поэтому у нас очень много соискателей с высшим образованием".
В то же время эксперты отмечают, что согласно результатам вступительной кампании-2017, нынешние абитуриенты выбирают не те профессии, которые нужны стране — идут на право и экономику вместо востребованных рабочих специальностей.
Также гражданам не очень удается экономить на связи — на этом пункте смогли проявить бережливость всего 23% опрошенных. Такой показатель обуславливается растущей потребностью украинцев в интернете — согласно исследованию КМИС, количество активных пользователей сети увеличивается с каждым годом. Если 20 лет назад всего 1% украинцев пользовались интернетом, то сегодня — уже 63%.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, еда, украинцы, экономия
- Ноу-хау: в России выращивают "мясных высококалорийных мух " (ВИДЕО)
- Крымские татары принесли еду украинским солдатам и пошутили над россиянами (ВИДЕО)
- В Липецкой области жестоко избили беженцев из Донбасса из-за еды
- Российские пограничники на КПП на границе с Белоруссией задержали около 100 украинцев
- Автобус с украинцами попал в страшное ДТП в России. Есть жертвы
- Россия - НАТО: "У вас нет оснований для ввода войск в Украину" (ВИДЕО)
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- Перлина Приазов'я: Чому військові дії пішли на користь "Меотиді"15:31
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки15:13
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием14:30
- На Донбассе три человека погибли в результате взрыва в частном доме12:35
- Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках11:30
- В Донецкой области суд освободил обвиняемого в убийстве 3 шахтеров 10:30
- Зірка серіалу “Менти” потрапив до бази “Миротворця”22:17
- Украинцев ждет резкое подорожание алкоголя21:51
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- Компания из США инвестирует 100 млн долларов в добычу золота в Украине 21:10
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- Названо найгіршого керівника облдержадміністрації 20:10
- В Харьковской области погиб полуторогодовалый ребенок19:50
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- За минулу добу в Україні зафіксовано понад 300 пожеж 19:10
- Названы орехи, которые могут навредить здоровью17:11
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік08:50
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- Захарченко сделал странное заявление
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
- Названы враги Украины. ВИДЕО
- В «ДНР» начали выпускать автобусы
- Эксперт рассказал, как Трамп подарил Порошенко неожиданную «перемогу»
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности
- Крупная обувная сеть России уходит с украинского рынка