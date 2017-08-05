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Пенсионер из Селидово отдал «сотрудникам полиции» 35 тысяч гривен
В Селидово мужчина перечислил «сотруднику полиции» 35 тысяч гривен для того, чтобы тот «решил вопрос» по факту ДТП. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
В Селидовское отделение полиции обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный мошенническим путем завладел его деньгами.
Выяснилось, что утром пострадавшему позвонил незнакомый мужчина, который представился «сотрудником полиции» и сообщил, что родственница пенсионера стала виновницей ДТП, поэтому в полиции собираются открыть в отношении нее уголовное производство. Также, звонящий сказал, что за определенную сумму можно этого избежать и назвал номер банковской карточки для перечисления денег.
Уже через несколько минут с помощью банковского терминала пожилой мужчина перевел 35 000 гривен «правоохранителю». Каким же большим удивлением для пенсионера стало то, что, когда он вернулся домой, там его ждала дочь, которая оцепенела от рассказа отца, потому что ни в этот день ни в другой не попадала ни в какое ДТП.
76-летний пострадавший уже в полиции признался, что растерялся и поспешил выполнить условие злоумышленника, вместо того, чтобы самому позвонить дочери и расспросить, что на самом деле случилось и где она находится.
Сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.
Источник: girnyk.dn.ua
Теги: Донбасс, пенсионер, Селидово, мошенник
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