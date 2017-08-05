Порошенко анонсировал увеличение выплат бойцам АТО

05.08.2017 16:50

Военнослужащим ВСУ некоторых специальностей увеличили денежное обеспечение.



Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает Хроника.инфо.



Изменения касаются летчиков, десантников, спецназовцев, танкистов, в первую очередь, механиков-водителей, и служащих других направлений.



Соответствующий указ уже подписан.



Также будут больше доплаты у военных, которые служат в зоне АТО. Те, кто проходят службу на первой линии получат 10 тыс грн в месяц, на второй линии - 4,5 тис грн в месяц.