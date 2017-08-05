ПОРОШЕНКО ГОТОВ ПРИВЛЕЧЬ ИНОСТРАНЦЕВ К РАССЛЕДОВАНИЮ УБИЙСТВА ШЕРЕМЕТА

05.08.2017 10:10

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности привлечь к расследованию убийства журналиста Павла Шеремета иностранных специалистов. Об этом он заявил журналистам после мероприятий по случаю Дня Национальной полиции Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я с удовольствием сделаю все, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность, а также возможность работы иностранцев в составе (следственной группы, - ред.)", - заверил Президент.

Порошенко также отметил, что на встрече с родственниками Шеремета он просил, чтобы они дали ему предложения по привлечению иностранцев в состав следственной группы.

Кроме того, он подчеркнул, что приложит все усилия к поиску и привлечению к ответственности исполнителей и заказчиков убийства украинского журналиста.

"Мы встречаемся и со следователями, и с родственниками. Мы должны сделать все для того, чтобы и заказчики, и исполнители были привлечены к ответственности ... Мы со своей стороны, я со своей стороны, сделаем все, чтобы убийцы были найдены. Я сказал, что это дело чести для Национальной полиции. И следователи, и мы это с контроля не снимем", - добавил Порошенко.

Утром 20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Машина принадлежала руководителю интернет-издания "Украинская правда" Елене Притуле, однако ее самой в машине не было. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.

17 мая стало известно, что в рамках расследования дела правоохранители допросили бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Игоря Устименко, который "засветился" в журналистском расследовании убийства Павла Шеремета.

Отметим, что спустя год в Киеве прошла акция в память о погибшем год назад журналисте Павле Шеремете - "РікБезПавла". Так, участники собрались непосредственно на месте убийства журналиста - перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого.

20 июля глава МВД Арсен Аваков заявил, что у следствия нет лиц, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.