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С начала года на водоемах Украины погибли 641 человек
Для того, щоб літній відпочинок не був затьмареним надзвичайними подіями, рятувальники завжди наголошують на неухильному дотриманні правил безпечної поведінки біля водойм. Щодня в Україні фіксуються випадки надзвичайних подій на річках та озерах країни. В розпал купального сезону кількість потонулих за тиждень може перевищувати декілька десятків. Проте, навіть попри таку моторошну статистику, люди продовжують вирушати до місцевих ставків, які часто не пристосовані для купання та, нехтуючи заборонами, і далі наражають себе на небезпеку.
Зокрема, 3 серпня на Черкащині, від працівника Кривоколінської ГЕС до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в річці Гнилий Тікич, що в селі Криві Коліна Тальнівського району, на відстані близько 10 метрів від берега знаходиться тіло чоловіка. На місце події прибули рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини та вилучили тіло загиблого з водойми.
Також цього тижня на Чернігівщині, співробітники Національної поліції повідомили рятувальників про те, що в річці Бистриця місцевими мешканцями було виявлено тіло 54-річного громадянина. За словами свідків, чоловік перебував у нетверезому стані і купався у не обладнаному для відпочинку місці.
Водночас на території Київської області лише впродовж доби 1 серпня зареєстровано три випадки загибелі людей на водних об’єктах.
Сумна статистика свідчить про те, що в період літніх канікул, значно збільшується також і кількість надзвичайних подій за участю дітей шкільного віку. І, на жаль, не всі випадки завершуються порятунком.
Так, 2 серпня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про хлопця, який, купаючись у річці Десенка, стрибнув у воду і зник. Прибувши до місця виклику, водолази-рятувальники відразу ж приступили до пошукових робіт. Обстеживши 1600 кв.м акваторії дна річки, на відстані 40 м від берегу та на глибині 9 м фахівці знайшли тіло підлітка 2000 року народження та підняли на поверхню.
Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинула 641 людина, з яких 67 дітей. При цьому врятовано 481 людину, у тому числі 106 дітей.
Тож, аби зменшити сумну статистику загибелі на водних об'єктах країни, фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку. Проте, найбільш дієвим превентивним методом є власна обачність та відповідальність кожного громадянина!
Зважаючи на вражаюче збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає:
- пам'ятайте - відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
- температура води повинна бути не нижче +17 °С;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
- слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру;
Шановні громадяни! Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!
Источник: cripo.com.ua
Теги: Донбасс, отдых, озеро, река
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