С НАЧАЛА ГОДА В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ПОСТУПИЛО ОКОЛО 103 МЛРД ГРН, - ЗУБКО

05.08.2017 20:28

В общий фонд местных бюджетов за период с января по июль текущего года поступило 102,8 млрд гривен. Об этом проинформировал на своей странице в Facebook вице-премьер Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Финансовая децентрализация не сбавляет обороты. Местные бюджеты за январь-июль выросли на 24,9 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение января-июля в общий фонд местных бюджетов поступило 102,8 млрд гривен", - написал он.

Кроме того, согласно данным Зубко, за семь месяцев текущего года бюджеты 366 объединенных территориальных общин (ОТО) достигли 4,7 млрд гривен. Прирост поступлений в общий фонд бюджетов территориальных общин против января-июля прошлого года составил 39,8 %, или +1,3 млрд гривен.

Источник: bykvu.com