Украинцев ждут штрафы за жестокое обращение с животными

05.08.2017 17:13

Согласно закону, жестокое обращение – это издевательство над животными, побои или другие насильственные действия, причинившие животному физическую боль, страдания и не повлекшие телесных повреждений, увечья или гибели, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных.

Все эти действия влекут за собой штраф от 3400 до 5100 грн с конфискацией питомца, если пребывание животного у владельца составляет угрозу для его жизни или здоровья.

Если жестоко обращались с двумя и более животными или группой лиц, или повторно, наказание будет жестче — штраф от 5100 грн до 8500 грн или админарест до 15 суток с конфискацией животного в случае необходимости.

При этом «насильственные действия в отношении животных, направленные на удовлетворение половой страсти», предусматривают штраф от 3400 до 8500 грн с конфискацией животного в случае необходимости.

Источник: iz.com.ua