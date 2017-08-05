Урожай на зерновые в Украине снизится

05.08.2017 13:52

Минагропрод Украины прогнозирует урожай зерновых в 2017 г. на уровне 60,2–63 млн тонн. Урожай зерновых в Украине в 2017 году может составить 60,2-63 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

«По предварительным данным из регионов, прогноз валового сбора зерновых культур в Украине в 2017/2018 МГ в зависимости от погодных условий ожидается на уровне от 60,2 до 63 млн тонн», - сообщается в пресс-релизе.

Так, 4 августа 2017 года в Минагропроде под председательством заместителя министра Елены Ковалевой состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам функционирования рынка зерна.

«Потребность Украины в продовольственном зерне, для кормовых целей и для перерабатывающей промышленности удовлетворяются полностью. Объем экспорта будет превышать объем внутреннего потребления», - сообщила замминистра.

Глава Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев прогнозирует урожай зерновых в Украине в 2017 году на уровне 63,7 млн тонн, при этом соотношение пшеницы 1-3 класса к 4-6 класса составляет 60:40.

Отмечается, что по состоянию на 4 августа, в Украине собрано 30,9 млн тонн зерна с 8,2 млн га при средней урожайности 37,4 ц/га. В частности, пшеницы намолочено 22 млн тонн, ячменя - 7,4 млн тонн, ржи - 228 тыс. тонн, овса - 112 тыс. тонн, гороха - 1,1 млн тонн. Кроме этого, собрано 2 млн тонн рапса с 736 тыс. га при средней урожайности 27,4 ц/га.

Источник: ru.slovoidilo.ua