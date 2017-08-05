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В ЗАПОРОЖЬЕ ВООРУЖЕННЫЕ БАНДИТЫ ПОХИТИЛИ 100 ТЫСЯЧ ГРИВЕН

05.08.2017 08:30
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В ЗАПОРОЖЬЕ ВООРУЖЕННЫЕ БАНДИТЫ ПОХИТИЛИ 100 ТЫСЯЧ ГРИВЕН

Сегодня, 4 августа, в Запорожье на улице Бородинской произошло разбойное нападение. Об этом "Багнету" сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Примерно в 9:10 в Днепровском районе Запорожья по улице Бородинской было совершено разбойное нападение. Работник местного филиала киевской фирмы привез туда деньги. Неподалеку входа трое неизвестных, угрожая оружием, ударили его и открыто завладели деньгами в сумме 102 тысячи гривен. После этого разбойники сели в автомобиль Audi черного цвета и скрылись с места происшествия", – сказала спикер областной полиции Екатерина Людвик.

Сейчас правоохранители разыскивают разбойников.



Теги: Донбасс, Запорожье, ограбление, бандит
 
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